” فيفا ” تحد من صفقات الإنتقال وتفرض قيود جديدة في 2020-2021

ماجد محمد(صدى):

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” ، الحد من أعداد اللاعبين الذين يحق لناد واحد إعارتهم اعتباراً من موسم 2020-2021 وذلك بعد الكشف عن إعارة 146 لاعب من ناد واحد خلال 6 سنوات فقط .

ووفقاً لصحيفة ” التايمز ” البريطانية فقد صدقت الفيفا بالفعل على القيود التي قد تلزم الأندية باتباع النظام الجديد مع عدد يتراوح بين 6 و8 لاعبين، شريطة الا يتجاوز أي اتفاق بين ناديين إبرام صفقتين فقط في الموسم الواحد فيما يبدو أن حسم الرقم النهائي في بداية في 2019 .

الجدير بالذكر أن بعض الأندية الأوروبية استغلت نظام الإعارة للإبقاءعلى عدد كبير من المواهب الشابة الواعدة في سجلاتها، حيث تمنحهم الفرصة لخوض مباريات مع الفريق الأول في أندية خارجية وقد تبيعهم بعد ذلك مقابل ثمن أكبر .