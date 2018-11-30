بنزيما: كأس العالم للأندية مهمة للغاية للاعبي الريال

ماجد محمد(صدى):

قال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد إنهم جاهزون لحصد لقب كأس العالم للأندية، مؤكدا أن جميع اللاعبين لن يبخلوا بأي جهد من أجل تحقيق ذلك الهدف.

وأوضح بنزيما في تصريحات لموقع الريال الرسمي، أن “الفوز بكأس العالم للاندية مهم للاعبي الريال للغاية”، مضيفا: “نحن في ريال مدريد وذلك يعني أننا نلعب في جميع البطولات من اجل الفوز والألقاب دائما”.

وتنطلق كأس العالم للأندية في الإمارات يوم 12 ديسمبر المقبل، بينما تختتم البطولة في أبوظبي في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

ويعاني ريال مدريد من التخبط في نتائجه خاصة المحلية، والتي تسببت في إقالة المدير الفني جولين لوبيتيجي، وتعيين الأرجنتيني سانتياجو سولاري مؤقتا.