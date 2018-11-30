تغير طفيف في أسعار الذهب

وكالات(صدى):

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الجمعة مع تغير طفيف في الدولار بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إشارات متباينة بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين، بينما قفز البلاديوم إلى مستوى قياسي.

ومن المتوقع أن يناقش ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ التجارة على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين يوم السبت، حيث من المتوقع أن تهيمن التوترات التجارية العالمية على الأجندة.

بيد أن ترمب أرسل إشارات متباينة بشأن الاتفاق التجاري لدى توجهه إلى الأجنتين يوم الخميس، حيث قائل إن اتفاقا قد بات وشيكا لكنه غير متأكد إن كان يريد مثل هذا الاتفاق.

وارتفع الذهب 0.1 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1224.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1229.7 دولار للأوقية.وسجل مؤشر الدولار تغيرا طفيفا اليوم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 14.32 دولار للأوقية. وارتفعت الأسعار بنحو 0.7 بالمئة منذ بداية الشهر إلى الآن.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 813.40 دولار للأوقية، وهو على مسار تسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي بعدما هبط بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1187.65 دولار للأوقية، وكان قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا خلال الجلسة عند 1190 دولارا للأوقية.