تعرف على قمة العشرين التي يدير قادتها 85 % من اقتصاد العالم وأهدافها المرتقبة

بوينس آيرس(صدى):

تشهد قمة مجموعة العشرين المنطلقة اليوم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ولمدة يومين، تحت شعار ” مستقبل عادل ومستدام ” ، احتفاء دولي بحضور أكثر من 30 قائداً وزعيماً، وبمشاركة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يترأس وفد المملكة للقمة.

ويأتي انضمام المملكة لمجموعة العشرين والتي شاركت فيها منذ دورتها الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008م ، نظراً لدورها الإيجابي والمؤثر في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية ودورها المحوري في الشرق الأوسط .

وتركز القمة على أهداف التنمية المستدامة والتوصل لوثيقة نهائية للتنمية العادلة والمستدامة.

ويشارك في اجتماعات المجموعة أيضا منظمات مثل، الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرها.

كما تمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، و نحو 85% من الناتج القومي العالمي، حيث تشكل حصة دولها 75% من إجمالي التجارة العالمية.

ومن المعروف أن قمة العشرين نجحت في إبرام عدد من الاتفاقيات المهمة على المستوى الدولي، منها اتفاقية حول سياسات النمو، والتقليص من سوء استخدام النظام المالي، والتعامل مع الأزمات المالية والتصدي لتمويل الإرهاب، وكان للعمل المشترك في المجموعة دور كبير في مواجهة الأزمة المالية العالمية عام 2008

الجدير بالذكر أن الرياض تعتزم استضافة قمة قادة مجموعة العشرين في عام 2020.