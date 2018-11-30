لدعم الوسط.. الجبرين يعود لتدريبات النصر الجماعية

نواف السالم(صدى):

حصل لاعب وسط نادي النصر عبدالعزيز الجبرين على موافقة الجهاز الطبي بالمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد شفائه من الإصابة.

وتأتي عودة الجبرين كمتنفس للمدير الفني المؤقت للنصر هيلدر كريستوفاو في ظل معاناة الفريق من الغيابات بسبب الإيقافات والإصابات في الفترة الأخيرة.

وينتظر كريستوفاو قرار الجهاز الطبي في شأن الحارس الأسترالي براد جونز المقرر عرضه على أحد استشاريي المخ والاعصاب، الذي سيحسم مشاركته في مباراة الوحدة المقررة الأحد المقبل.