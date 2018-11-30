بالفيديو.. الكشف عن ” بورشة 911 الجديدة ” الهوية الرياضية الألمانية في لوس أنجلوس

برلين(صدى):

خرجت علينا أخيراً بورشة الألمانية بسيارتها 911 الجديدة التي تحمل اسم 992 في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات التي بدأت فعالياته, وظهرت السيارة في جناح بورشة بتصميم قريب من تصميم نسخ بورشة في فترة السبعينات من القرن الماضي مع غطاء محرك مميز بلمسات غائرة وبارزة قريبة من موديلات السبعينات فيما تميزت السيارة بالتخلي عن اللمسات الدائرية في سبيل استبدالها بلمسات أكثر حدة.

وحملت بورشة الجديدة 911 تصميم عام مشابه للجيل السابق من السيارة من اقواس العجلات الي الزجاج الأمامي والسقف الانسيابي والتغيير الأبرز يظهر في مقابض الأبواب في الجيل الجديد التي تم تحديثها لتكون أكثر حدة. والجزء الخلفي من السيارة يأتي بتغييرات في التصميم مع اتصال المصابيح الخلفية معاً عبر شريط اضاءة مع فتحات تهوية خلفية عمودية الشكل.

كما تم زيادة حجم أقواس العجلات الخلفية في السيارة أما في الداخل فالمقصورة بدون تغييرات كبيرة مع توفر نظام رقمي في منتصف الجزء الأمامي مع مفاتيح أقل . وتوجد خطوط مربعة على لوجة القيادة يمكن ملاحظتها .

وتأتي السيارة في نسختي كارييرا S وكارييرا 4S ولأول مرة يقدمان مع محرك 3 لتر بشاحن توربيني بقوة 443 حصان وتصل النسخة الأولى للتسارع في 3.5 ثانية والنسخة الثانية في 3.4 ثانية ويتوفر للسيارة ناقل حركة ثنائي القابض من 8 سرعات أوتوماتيك او ناقل مانيوال سيتوفر لاحقاً.