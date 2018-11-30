ميركل تغيب عن افتتاح قمة العشرين وتحقيقات عن سبب جنائي في تعطل طائراتها

بوينس آيرس(صدى):

تغيبت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل عن افتتاح قمّة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية ” بوينس آيرس ” بعد تعطل مفاجئ في طائرتها ببون منذ وقت متأخر.

وأوضحت متحدّثة باسم المستشاريّة: ” لن نُكمل اليوم الرحلة إلى بوينس آيرس؛ إثر مشكلة فنّية اضطرّت الطائرة الحكوميّة إلى الهبوط في كولونيا “.

ويبحث محققون ما إذا كان هناك أي سبب جنائي وراء تعطل طائرة ميركل التي كانت تحملها إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وذكر مصدر أمني أن الحكومة تتحرى إن كانت الواقعة التي وصفتها ميركل بأنها عطل خطير، ذات طابع جنائي.

يذكر أن ميركل في طريقها من العاصمة الألمانية برلين، إلى القمة، بعدما اضطرت الطائرة الحكومية إيرباص إيه 340 للهبوط في مطار كولونيا بمدينة بون، يوم أمس.