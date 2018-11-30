عروس تتعرض للتحرش يوم زفافها

واشنطن(صدى):

تعرضت عروس للتحرش يوم زفافها في جريمة أخلاقية شهدها احد الفنادق الشهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت العروس أشلى ريد البالغة 32 عاما إن زوجها كان في دورة المياة وشعرت بأن يدا تتحسسها وعندما أفاقت وجدته شخصا غريبا، كان من عمال الفندق.

صرخت أشلي بأعلى صوتها فأسرع زوجها إليها قبل أن يهرب العامل. يقول زوجها إنه حاول الإمساك به لكن هرب مسرعا واختفى في طرقات الفندق.

تقدم العروسان بشكوى للفندق وطالبا بتعويض قيمته 30 مليون دولار عن الأضرار المعنوية التي تعرضا لها، بينما اكدت إدارة الفندق أنها فصلت هذا العامل المتحرش.