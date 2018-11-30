3 مكونات في المنزل تغنيكِ عن شراء المنظفات

أميرة خالد(صدى):

أكدت الدكتورة منال عبدالرحمن أستاذ الاقتصاد المنزلي ، إن شراء المنظفات المنزلية، من البنود الأساسية في ميزانية كل بيت، والتي تكلف ربات المنازل الكثير، ومع الارتفاع الشديد في أسعار جميع السلع، أصبحت الكثير من ستات البيوت، يبحثن عن أرخص المنتجات، وأفضلها.

وفي هذا الصدد قدمت دكتورة منال ، الحل السحري، لمواجهة ارتفاع أسعار المنظفات، من خلال تقديم البدائل الطبيعية، والموجودة في كل بيت، والتي لها قدرة هائلة على التنظيف.

معجون الأسنان :

حيث يمكنه أن يصنع المعجزات، فيمكنكي استخدامه لتلميع الفضة، أو القضاء على العلامات والبقع على الأرضيات الصلبة، ومختلف الأسطح المعدنية.

الخل :

وهو مادة متعددة الاستخدامات، فيمكن من خلاله إزالة الروائح، تنظيف الملابس أو قتل النمل، على أن يتم مزجه مع الماء بنسبة 1:1، كذلك في تنظيف أحواض الاستحمام، والمراحيض، والبالوعات، وزجاج النوافذ.

الليمون :

يعتبر الليمون من الحمضيات التي تعمل كمبيض جيد، فيمكنك أن تستخدميه في تلميع النحاس والفضة، والأطباق والأسطح وإزالة البقع، كما يمكنكي أيضا تلميع الأثاث الخشب، ولكن بعد خلط نصف كوب من عصير الليمون مع كوب من زيت الزيتون.