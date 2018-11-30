” البنوك ” تكشف حقيقة خفض عدد الصرافات الآلية المنتشرة في المملكة

علي القحطاني(صدى):

كشفت البنوك عن حقيقة وجود توجه لخفض عدد الصرافات الآلية المنتشرة في أنحاء المملكة، قائلة: ” لا صحة لما يتم تداوله بشأن خفض عدد الصرافات الآلية “.

ويأتي ذلك تزامنا مع التوسع أكثر في التعاملات الإلكترونية، ونقاط البيع، كما تعتبر أجهزة الصرف الآلي ذات أهمية لأنها تقدم خدمات مختلفة للعملاء غير السحب النقدي.

وتعمل مؤسسة النقد مع البنوك لإيصال الصرافات الآلية لعدد من المناطق غير المخدومة بهذه الأجهزة، وذلك لأهميتها.

وكانت نسبة المدفوعات الرقمية بالمملكة وصلت إلى 20% من إجمالي المدفوعات بالقطاع التجاري.