بشبهة ” التجسس ” .. اعتقال شاب بريطاني في مصر

القاهرة(صدى):

قامت السلطات المصرية باعتقال شاب بريطاني ” 19 عامًا ” بمصر؛ بشبهة التجسس.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضح أقارب ” الشاب ” إنه تم اعتقاله عند وصوله من ليبيا؛ وذلك بعد أن عثرت السلطات على صورة طائرة عسكرية في جهاز هاتفه النقال.

وعن الصورة الفوتوغرافية، ذكرت العائلة أنه تم التقاطها من نافذة الطائرة عند هبوطها في مطار الإسكندرية.

وأكدت الخارجية البريطانية ان رجلاً بريطانيًا اُعتقل بمدينة الإسكندرية في مصر، وإنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه الحادثة.

يُذكر أن ” الشاب ” كان يعيش في لبيا خلال العامين الأخيرين، حيث يتحدر والده من هناك، وفقًا لعائلته أما أمه فباكستانية الأصل.