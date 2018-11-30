بعد فقدانه بصره.. وزير الثقافة يتكفل بعلاج الشاعر إبراهيم حلوش

أميرة خالد(صدى):

أبلغت وزارة الثقافة الشاعر إبراهيم حلوش بتكفل وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بعلاجه؛ وذلك بعد أن فقد بصره قبل عدة أشهر نتيجة إصابته بضمور في الأعصاب البصرية.

وعن ذلك، أوضحت الوزارة أنها ستتابع مع الشاعر ترتيبات العلاج؛ وذلك لحين وصول الوزير الذي يرافق ولي العهد في جولته الخارجية.

ومن جانبه، أعرب الشاعر ” حلوش ” عن امتنانه وتقديره لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله لهذه البادرة الطيبة واهتمامه بشأن علاجه، مشيرًا إلى أن الوزارة تمثل أجنحة الأمل للمثقفين في المملكة.