تعرف على اسباب ارتفاع اسعار الحديد وتوقعاتها قريباً

علي القحطاني (صدى):

تشهد السوق المحلية إرتفاع لحوظ في أسعار الحديد الأمر الذي أثار التساؤل بين المستثمرين والأفراد عن سر الإرتفاع المفاجئ .

من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين لمجلس الغرف السعودية المهندس فهد النصبان أن إرتفاع الأسعار يعود لعدة أسباب منها زيادة الطلب في السوق المحلى مع الدفع بالعديد من المشاريع الحكومية ومشاريع وزارة الإسكان وجميعها تلزم المقاولين بإستخدام المحلي ، بالإضافة إلى التصدير خلال لفترة الحالية مما يزيد الأحمال على الطلب متوقعاً ” النصبان ” أن تستقر الأسعار خلال الفترة الحالية .

فيما ارجع عضو باللجنة الوطنية للمقاولين، ارتفاع الأسعار إلى الحد من الإستراد والدعم التمويلي الذي لجأت إليه وزارة الإسكان بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل، مما زاد الطلب محلياً .