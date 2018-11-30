قد يكشف مشكلات صحية.. اليك المعدل الصحي لعدد مرات التبول على مدار اليوم

أميرة خالد(صدى):

تعد مشكلة التبول والتغيرات التي تطرأ عليها من اهم الامور الصحية التي تستوجب الانتباه خاصة انها في كثير من الاحيان تشير الى مشكلات صحية عدة.

ويضطر كثير من الناس للاستيقاظ ليلا من اجل الذهاب الى الحمام للتبول مما يدفع البعض للشك في امكانية اصابته ببعض الامراض، لذلك قد يصبح معرفة عدد مرات التبول في اليوم دليلا استرشاديا يحكم قرارنا بزيارة الطبيب ام لا.

يقول اخصائي المسالك البولية الالماني تورستن شلوم ان عدد المرات الطبيعية للتبول تقدر بنحو ٦ مرات في النهار ومرتين في الليل ويمكن ان تزداد قليلا في الليل خلال الشتاء.

ويواصل شلوم التاكيد على انه قد يكون زيادة عدد مرات التبول في اليوم الواحد بمعدل اعلى من عدد المرات المذكور راجعا الى مشكلات صحية معينة مثل تضخم البروستاتا، أو السكري، أو عدوى المسالك البولية.

وأكد شلوم أنه في حال زيادة عدد مرات التبول باستمرار بشكل غير طبيعي لابد من زيارة الطبيب وعدم تأجيل ذلك حتى يتم تشخيص المشكلة مبكرا والمساعدة في حل المشكلة المرضية،ان وجدت، دون مضاعفات.