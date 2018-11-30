CNN ترهب موظفيها وتفصل محلل دعا إلى تحرير فلسطين

واشنطن(صدى):

لجأت محطة CNN الإخبارية الأمريكية إلى إتخاذ قرار تعسفي فوري امس الخميس بفصل المحلل السياسي ” مارك لامونت هيل ” لمجرد تضامنه مع الشعب الفلسطيني في كلمة ألقاها بالأمم المتحدة، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .

وادعى الناطق باسم القناة أن خطاب ” هيل ” كانت مشابهه للبيانات المتكررة للمنظمات الإرهابية المعادية لإسرائيل، بما في ذلك حركة حماس مما أثار ردود فعل غاضبة .

من جانبه غرد ” هيل ” على تويتر قائلاً : ” أنا أؤيد إجراء انتخابات فلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وانتقد سياسة اسرائيل ” .

وأضاف أنه لا يؤيد معادة السامية أو قتل الإسرائيليين مشيراً أنه قاتل طوال حياته ضد هذه الأشياء .

فيما اعتبر أن قوله من النهر إلى البحر لم يكن دعوة لتدمير شيء أو أي شخص، وإنما دعوة للعدالة في كل من إسرائيل والضفة الغربية .