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CNN ترهب موظفيها وتفصل محلل دعا إلى تحرير فلسطين

CNN ترهب موظفيها وتفصل محلل دعا إلى تحرير فلسطين
واشنطن(صدى):

لجأت محطة CNN الإخبارية الأمريكية إلى إتخاذ قرار تعسفي فوري امس الخميس بفصل المحلل السياسي ” مارك لامونت هيل ” لمجرد تضامنه مع الشعب الفلسطيني في كلمة ألقاها بالأمم المتحدة، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .

وادعى الناطق باسم القناة أن خطاب ” هيل ” كانت مشابهه للبيانات المتكررة للمنظمات الإرهابية المعادية لإسرائيل، بما في ذلك حركة حماس مما أثار ردود فعل غاضبة .

من جانبه غرد ” هيل ” على تويتر قائلاً : ” أنا أؤيد إجراء انتخابات فلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وانتقد سياسة اسرائيل ” .

وأضاف أنه لا يؤيد معادة السامية أو قتل الإسرائيليين مشيراً أنه قاتل طوال حياته ضد هذه الأشياء .

فيما اعتبر أن قوله من النهر إلى البحر لم يكن دعوة لتدمير شيء أو أي شخص، وإنما دعوة للعدالة في كل من إسرائيل والضفة الغربية .


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