بالفيديو.. توفيق عكاشة ينفعل على مشاهديه ويسبهم

القاهرة(صدى):

انتاب الإعلامي المصري توفيق عكاشة حالة غضب وانفعل على المشاهدين خلال تقديم برنامجه ” مصر اليوم ” ؛ وذلك بسبب تكرار شكواهم من ارتفاع الأسعار.

وقال ” عكاشة ” منفعلاً: ” النساء في الشوارع تتهمني بأني موافق على غلاء الأسعار، أنا أوضح الأسباب ولو تريدين أن تفهمي فافهمي، وإذا لا تريدين إن شاء الله عنك ما فهمتي، و يا رب تموتي غبية زي ما اتولدتي غبية ” .

واستكمل: ” اليوم أسعار العفش المنزلي زاد سعرها، وحجرة النوم اللي بتنام عليها أنت ومراتك جاتكم داهية عنكم ما نمتم ” .