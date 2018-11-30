ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يتجه صوب مستوى 60 دولارا

وكالات(صدى):

واصلت أسعار النفط ارتفاعها الجمعة ليتجه خام برنت صوب 60 دولارًا، مع ترقب نتائج اجتماعات مجموعة العشرين.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة تسليم يناير/كانون الثاني بمقدار 0.3% إلى 59.67 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:49 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس المتداولة في نيويورك بنسبة 0.2% عند 51.53 دولار للبرميل، بعدما تراجع خلال تداولات الأمس دون مستوى خمسين دولارًا للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وانخفضت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 21% خلال الشهر الجاري، متجهة لتسجيل أسوأ خسارة شهرية في عقد زمني.

هذا وتترقب أسواق النفط قمة مجموعة العشرين التي تبدأ اليوم، إلى جانب اجتماع مسؤولي “أوبك” الأسبوع المقبل في فيينا في محاولة للتوصل لإشارات عن اتجاه الأسعار في العام القادم.