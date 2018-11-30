زوج في دعوى طلاق: ” مراتي أكلت أظافرها ودخلت على إيديها “

القاهرة(صدى):

رفع زوج دعوى تطليق ضد زوجته أمام محكمة الأسرة في مصر بسبب أكل أظافرها، قائلا: ” مراتي أكلت أظافرها ودخلت على إيديها ” .

وقال الزوج في دعوى الطلاق: ” تزوجت من بطة بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وبعدها تقدمت لخطبتها وتمت الموافقة، وخلال سنة انتقلنا للمعيشة سويًا بعش الزوجية، لمدة سنة ونصف، بدون إنجاب.

وأضاف الزوج: ” تظاهرت أمامي بحبها الشديد لذلك تبادلنا العواطف سويًا، عشنا حياة زوجية سعيدة، رغم تأخر الإنجاب وترددنا على الأطباء إلا أن حياتنا مستمرة، وفجأة وبدون مبرر انقلب حال زوجتي من الهدوء للعصبية الشديدة ” .

وتابع الزوج: ” لاحظت عليها عادات كتير سيئة وصفات لم أرها من قبل ومنها أكل أظافرها ” ، لافتا: ” نصحتها لاكتمال حياتنا الزوجية، إلا أنها أكلت أظافرها حتى جعلت يدها تنزف دماء شديدة ” .