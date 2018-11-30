تعرف على سر التغيير المفاجئ في موائد G20 مع القادة المسلمين

بوينس آيرس(صدى):

على الرغم من مشاركة رؤساء دول أجنبية غير إسلامية في قمة العشرين إلا أن الشركة المنظمة للموائد المقدمة لقادة مجموعة دول العشرين خلال قمتهم في بوينس أيرس اليوم عمدت على منع تقديم الأصناف المحرمة كلحم الخنزير واستبدالها باللحوم الحلال تقديراً للقادة المسلمين .

ومن المقرر أن يتناول القادة اليوم طعام خفيف عبارة عن شطيرة باسم ” Choripan ” ، تحتوي على عن هوت دوغ من لحم البقر، فيما سيكون الطبق الرئيسي عبارة عن شريحة لحم ضلع مشوية مع صلصة الطماطم والبطاطس ، بالإضافة إلى الحلويات .

وفي اليوم الثاني للقمة، ستقدم فطائر مع لحم الضأن مع لحم الضأن المطبوخ مع الفاصولياء والطماطم بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية .

الجدير بالذكر أن الصحف الأرجنتينية سلطت الضوء على هذا الأمر كإهتمام مقصود بالرؤساء المسلمين وسط إهتمام من مالك الشركة المقدمة لقائمة الطعام بالأمر وتقديم أصناف متنوعة تعبر عن الثقافة الأرجنتينية .

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