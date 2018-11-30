احذري.. وضع الأدوية في ثلاجة الطعام يهدد حياة أسرتك

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

حذر كينيث واينبرغ خبير الأدوية ، السيدات من الاحتفاظ بالأدوية في ثلاجة الطعام ، مٌشيراً إلى أن ذلك غير مقبول من الناحية الصحية .

يٌشار إلى أنه كثير ما نقرأ على التعليمات المرفقة بالأدوية المختلفة طرق معينة يجب اتباعها لحفظ الدواء سليمًا وآمنًا، ومن بين أنواع الأدوية ما يكون تعليماتها أن نقوم بحفظها في ثلاجة أو مكان باردة تحت درجة حرارة منخفضة معينة، الأمر الذي يجعل المرضى يقومون بحفظ هذه النوعية من الأدوية بثلاجة الطعام الخاصة بالمنزل.

ومن بين الأدوية التي تتطلب الحفظ في الثلاجة، الهرمونات المستخدمة في عملية الإخصاب الطبيعي خارج الجسم، فضلا عن الأنسولين الذي لم يجر فتحه بعد، وتحتاج بعض اللقاحات إلى التجميد الكامل.

لكن خبراء حذّروا من استخدام ثلاجة الطعام الخاصة بالمنزل في حفظ الأدوية ، وبالتالي يتوجب أن تحفظ العقاقير في ثلاجات خاصة بهذا الغرض.

ويوضح كينيث ، أن مختبرات صناعة الأدوية لا تسمح بالأكل ولا الشرب ولا التدخين في الأماكن المخصصة لإنتاج العقاقير لمنع أي تداخل بين مكونات الأدوية والمشروبات والأطعمة.

وشدد على أن المرضى يرتكبون خطأً فادحا حين يضعون الدواء في ثلاجة الطعام التي توضع فيها أغذية ومشروبات تحصل فيها عدة تفاعلات كيميائية وتضم عددا من أنواع البكتيريا، ما يهدد صحة أفراد الأسرة الذي يتناولون الطعام المتواجد جوار الأدوية المحفوظة بالثلاجة.