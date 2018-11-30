بالصور.. انطلاق تويوتا RAV4 2019 هايبرد كأول سيارة SUV هجينة

طوكيو(صدى):

سبق وظهرت سيارة تويوتا RAV4 2019 هايبرد التي تعتبر أول سيارة SUV هجينة من شركة تويوتا اليابانية على الانترنت ، ولكنها أنطلقت الآن رسمياً من منصة تويوتا ضمن فعاليات معرض لوس انجلوس للسيارات 2018 .

ومن حيث تصميم طراز تويوتا راف فور 2019 في الجيل الجديد ، حصلت سيارة الـ SUV اليابانية تصميماً عصرياً يظهر هوية رياضية ، ويمتلك هيكل السيارة خطوطاً حادة لتوفر قدر إضافي من الديناميكية الهوائية ، كما حصلت راف فور 2019 على غطاء محرك منتفخ وشبك امامي عريض تحيط به مصابيح عصرية التصميم ، وتمتلك سيارة تويوتا RAV4 2019 أقواس عجلات بارزة وحواف من البلاستيك الأسود اللون تحيط بكافة أنحاء هيكلها ، كما حصلت راف فور 2019 على سقف مائل وجناح خلفي علوي يعطي هوية رياضية ، وزودت السيارة من الخلف بمصابيح عصرية التصميم وحصلت على صادم عريض .

تويوتا راف 4 2019

وكما ذكرنا سابقاً تعتمد سيارة Toyota RAV4 2019 على قاعدة عجلات TNGA ، المستخدمة أيضاً في سيارات ؛ تويوتا كامري ، و تويوتا بريوس ، و تويوتا CH-R ، و تويوتا افالون ، و تويوتا كورولا ، مما انعكس بشكل إيجابي على زيادة المساحة الداخلية في السيارة .

ميكانيكياً تعتمد النسخة الهجينة من تويوتا راف فور – Toyota rav4 2019 على محركين ؛ الأول بنزين سعة 2.5 لتر ، والمحرك الثاني كهربائي ، لكي يولد المحركين معاً قوة 207 حصان (210 حصان اوروبي PS) ، وسيتم توفير 80% من العزم في هذه السيارة الهجينة إلى عجلات السيارة الخلفية ، وستعمل هذه النسخة من تويوتا RAV4 2019 بـ نظام دفع كلي الكتروني للعجلات .

تويوتا راف فور 2019

وتتوفر سيارة تويوتا راف فور 2019 بالإضافة إلى نسختها الهجينة بخيارين من محركات البنزين :

محرك 4 سلندر سعة لترين يولد قوة 203 حصان و 243 نيوتن.متر من عزم الدوران .

محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر يولد قوة 170 حصان و 203 نيوتن.متر من عزم الدوران .

ويبدأ سعر تويوتا RAV4 هايبرد 2019 بشكل عالمي من 27,700 دولار أمريكي أي ما يعادل 103,875 ريال سعودي بشكل عالمي بدون إحتساب رسوم الشحن والتوصيل .