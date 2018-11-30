قبل تنفيذ إجراءات الطلاق.. أنجلينا جولي وبراد بيت يطلبون جلسة سرية

واشنطن(صدى):

توصلت أنجلينا جولى مع زوجها السابق براد بيت، للاتفاق على الجلوس منفردين مع قاضى المحكمة؛ للتفاهم في أمر حضانة الأطفال قبل تنفيذ إجراءات الطلاق النهائية.

حيث عزما ” الثنائي ” على فعل كل ما بوسعهما لإنهاء مسألة حضانة الأطفال وحفظ حقهم قبل أن تتطرق إلى قضايا ومحاكم، وأنهما يريدان تجنب هذا؛ لأنهما تأكدا أن الأمر يجرح أطفالهم ويسبب لهم العديد من المشاكل النفسية.

تجدر الإشارة إلى أن ” أنجلينا ” كانت قد أجلت ميعاد الجلسة الخصوصية لحين حضور John Ouderkirk ، وهو الشخص المتخصص في الجزء المتعلق بحضانة الأطفال.

وكانت الفنانة العالمية أنجلينا جولى اتهمت زوجها السابق براد بيت بعدم الالتزام بمصاريف أولاده، وتخطط لرفع قضية تلزمه بواجباته نحو أولاده.