هيئة المهندسين: 350 ألف مهندس مسجل لدينا 22% منهم مواطنون

علي القحطاني(صدى):

بلغ عدد المهندسين والفنيين المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين نحو 353 ألف مهندس وفني بنهاية أكتوبر الماضي، يمثل المهندسون السعوديون نسبة 22% من عدد المهندسين.

وأوضحت الهيئة أن عدد المهندسين السعوديين المسجلين لديها ارتفع إلى 35.3 ألف مهندس، بنسبة زيادة تقدر بنحو 7% عن العام الماضي إذ كانت نسبتهم في حدود 15% من إجمالي عدد المهندسين المسجلين.

وأشارت إلى أن عدد المهندسات السعوديات بلغ 1500 مهندسة، من بين 2114 مهندسة سعودية وغير سعودية مسجلة لدى الهيئة بنهاية أكتوبر الماضي.

ونظمت الهيئة 24 دورة تدريبية للمهندسين السعوديين خلال الأشهر الخمسة الماضية شارك فيها نحو 1000 مهندس ومهندسة، بالإضافة إلى توقيع11 اتفاقية شراكة مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل للمهندسين عبر صندوق تنمية الموارد البشرية.