تحرش ينتهي بطعن

القاهرة(صدى):

تعرض شاب مصري للطعن على يد اخر بعدما قام بالتحرش بشقيقة الجاني الذي القت الشرطة القبض عليه في مدينة ابوكبير بمحافظة الشرقية حيث وقع الحادث.

وفي التفاصيل، توجهت شقيقة الجاني الى محل المجني عليه، ويعمل حدادا، لشراء بعض المستلزمات فحاول التحرش بها لفظيا وهو ما لم يعجب الفتاة التي ابلغت اخيها. الاخير جاء للحداد ليعاتبه على سوء ما فعل قبل أن يتشاجرا وانتهت المشاجرة باعتداء شقيق الفتاة على الحداد بسلاح ابيض تسبب له بجرح نافذ في البطن، نقل على اثره الى مستشفى الاحرار بمدينة الزقازيق.

القت الشرطة القبض على الجاني تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال الاجراءات التي ستنتهي باحالته للقضاء.