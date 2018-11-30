للفتيات.. واجهي تساقط شعرك بالبيض والشوفان والبرتقال

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يٌعد ضعف الشعر وتساقطه من المشكلات التي تؤرق أي أنثى، وفى سبيل الحفاظ على صحة الشعرها تضطر كل سيدة لدفع أموال باهظة على الكريمات والمستحضرات التي قد تعطي نتائج عكسية وتضر بصحة الشعر.

وفي هذا السياق قدم خبراء في التغذية ، مجموعة من العناصر الغذائية التي تكسب الشعر الصحة واللمعان، وتواجه تساقطه وضعفه، شريطة أن تحرص المرأة على تناولها بشكل منتظم.

وأشار الخبراء إلى أهمية الأطعمة التالية لشعر صحي:

البيض:

– غني بالبروتين ويعد من أهم العناصر التي يحتاجها الشعر.

الجزر:

– لديه القدرة على منع تساقط الشعر واكسابه القوة.

فيتامين C:

– من العناصر المهمة وموجود في فاكهة مثل الكيوى والبرتقال.

الشوفان:

– يعتبر مرطبا طبيعيا للشعر ويجلعه لامعا ويمنع سقوطه أيضا.

عين الجمل:

– يحتوي على الحديد والزنك ونسبة كبيرة من أوميجا 6 وكذلك فيتامين B.