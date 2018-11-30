فتاة تخنق مدير مطعم .. والمبرر مثير

واشنطن(صدى):

أقدمت سيدة أمريكية على مهاجمة مدير إحدى الوجبات السريعة الشهيرة، محاولة خنقه، لعدم حصولها على كمية الكاتشب الكافية لساندوتش البرغر الذي طلبته عبر الخدمة السريعة في سانتا آنا جنوب لوس أنجليس قبل أسبوعين.

وتفصيلا؛ اقتحمت فتاة عشرينية أحدى مطاعم لوس أنجلوس ودخلت من مدخل الموظفين حاولت خنق المدير بيديها، بعد أن وجه لها اللوم قائلا: لا ينبغي أن تكوني في هذا المكان.

وكانت الفتاة مستاءة لأنها لم تحصل على ما يكفيها من الكاتشب، وانتهت الواقعة التي سجّلتها كاميرا المراقبة في المطعم بفضل تدخّل رجل كان برفقة الشابة والعمال وانقذوا المدير، فيما قدم لها بعد ذلك كمية كبيرة من الكاتشب.

يذكر أن الشرطة لم توقف الفتاة على ذمة التحقيق في حادثة الاعتداء سوى أمس الخميس.