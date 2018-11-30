محام يكشف حيل الزوجة الثانية لحرمان بقية الورثة من الإرث

حمود العنزي(صدى):

أكد محامٍ أن معظم الاستشارات التي ترد للمحامين بخصوص معرفة النصيب من الميراث، ترد من الزوجة الثانية، وقبل وفاة الزوج، مبينا أن بعضهن يسألن عن إمكانية حرمان بقية الورثة من الإرث.

وأكد المحامي بدر الشاطري، أن الزوجة الثانية تدعي الخوف من الحرمان من الميراث بعد وفاة أزواجهن، لمصلحة الزوجة القديمة وأبنائها، مضيفا أنها دائماً ما تفكر في البحث عن نصيبها من الورثة، سواءً كانت عقاراً أو مبالغ مالية، بحسب الوطن.

وأضاف الشاطري أن 50 % من استشارات الزوجات عن الإرث تكون بشأن الحصول على الميراث قبل وفاة المورث، لافتاً إلى أن كثيراً من الورثة يتصرفون في الإرث قبل وفاة المورث ودون موافقته المعتبرة قانوناً وشرعاً، كأن يكون مريضاً أو مغيباً عن الوعي، عن طريق تبصيمه على أوراق بيع وشراء.

وشدد على ضرورة الحذر من وكالة الورثة التي تطلب عن طريق الجهات الحكومية، وتلزم بإجراء عمل وكالة من الورثة لوريث واحد فقط، نظراً لأن بعض الوكلاء يستغلون ذلك في التصرف بالأملاك لمصلحتهم، مؤكداً أن النظام لا يحمي الورثة في هذه الحالة