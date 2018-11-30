الإعلام المرئي والمسموع يكشف عن عقوبة مزاولة مهنة إعلامية دون تسجيل مهني

عادل الحربي(صدى):

اشترطت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الإعلام المرئي والمسموع، تسجيل أسماء العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع، بما في ذلك جهة العمل والمستوى التأهيلي والخبرة المهنية، والإبلاغ بأي تغيير يطرأ على بياناتهم،ط.

وأوضحت هيئة الإعلام المرئي والمسموع أن غرامة 2000 ريال تنتظر من يزاول مهنة إعلامية دون التسجيل المهني لدى الهيئة، أو خلال فترة تعليق تسجيله، أو مخالفة ضوابط أداء المهنة.

وكشفت الهيئة عن عددًا من الأهداف لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع، وهي ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي، والنظام الأساسي للحكم، والسياسة الإعلامية في المملكة، وحماية وإثراء الثقافة والتراث والهوية الوطنية، وتعزيز وتحسين قطاع الإعلام المرئي والمسموع بالمملكة، وتهيئة البيئة الاستثمارية في المجال، وتسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأيضا حماية مصالح المجتمع والمستفيدين من الجمهور، بضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، ومحتوى مهني يتسم بالتنوع،،و بناء قطاع إعلامي مرئي ومسموع يتسم بالتنافسية والاستدامة، وتطوير المواهب والخبرات، ودعم خلق فرص العمل، وضمان حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للمستفيدين، وضمان حماية المستفيدين من الممارسات التجارية غير المنصفة من مقدمي المحتوى الإعلامي، إضافة إلى وضع ضوابط المحتوى الإعلامي ونشرها، وتعزيز معايير الإعلام عالي الجودة، وحماية الشباب من المحتوى غير الملائم