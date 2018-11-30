كشف تفاصيل جديدة عن حادثة طعن عريس بخميس مشيط

أبها(صدى):

تداول نشطاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة لحادث تعرض عريس للطعن في الرقبة داخل قاعة أفراح في خميس مشيط .

وبينت الصورة وجود الدماء على الأرض وبعثرة بعض الملابس وتجمع عدد من الأشخاص على ما يبدو لحظة مغادرتهم القاعة.

وأوضحت مصادر أن الجاني تسلل إلى حفل الزفاف واقترب من العريس بدعوى إعطائه مبلغا من المال كـ هدية تقدم في حفلات الزفاف ثم فاجئ الجميع بإخراج سلاح أبيض من داخل ملابسه وهاجم العريس مسددا له جرح طعني في الرقبة.

وأضافت: وسالت دماء العريس على جسده وملابسه وسقوطه على الأرض التي تلطخت بالدماء مبينا أنه تم ضبط المتهم وتحفظت عليه الجهات الأمنية لإجراء التحقيقات اللازمة .

و أكدت أن الحالة الصحية للعريس مستقرة بعد نقله لأحد المستشفيات الخاصة فور وقوع الحادث وتم إجراء عملية جراحية ناجحة على الرغم من خطورة الإصابة.

ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم معرفة سبب الحادث مشيرا إلى أن الجميع في انتظار نتائج التحقيقات .