بالفيديو.. سقوط مقدم برامج تلفزيونية لسرقته 38 شقة

القاهرة(صدى):

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن القبض على مقدم برامج بإحدى الفضائيات بالإسكندرية، لتورطه فى سرقة المساكن والشركات.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بالإسكندرية كشفت قيام مصطفى م. أ (28 عاماً)، وسبق عمله كمقدم برامج بإحدى القنوات الفضائية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة المساكن والشركات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري ومجموعة من المفاتيح مختلفة الأحجام، مشيرة إلى أنه وبمواجهته اعترف بارتكاب 38 حادث سرقة، وحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نفسه، فيما استخدم المفاتيح فى نشاطه الإجرامي.

وأكدت الوزارة إن المتهم أرشد عن بعض المسروقات، ومنها مبلغ 30 ألف جنيه، و 10 أجهزة كمبيوتر محمولة، وشاشة عرض، وسوار ذهب، وساعة يد، وخزينة حديدية، معترفاً أنه أنفق باقى متحصلات جرائمه على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.