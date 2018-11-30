صيدلي مصري معلقاً على طرح الفياجرا النسائية: فنكوش جديد

القاهرة(صدى):

أكد الدكتور بشوي سمير، دكتور صيدلي مصري، أن الجنس يمثل احتياج كبير ومهم لأي علاقة زوجية ناجحة، مشيرا إلى أن ضعف الرغبة الجنسية لدى المرأة قد تكون سبب للمشاكل بين الزوجين.

وأوضح ” سمير ” خلال حواره ببرنامج مع الدكتور توفيق تاروز عبر فضائية إل تي سي، تعليقا على طرح فياجرا نسائية في الأسواق المصرية أنها فنكوش جديد.

وأضاف أنه لا يوجد شركة في العالم كله اعلنت توصلها إلى الفياجرا النسائية، مشيرا إلى أن الحباية الروز ستحسن الوضع 30% فقط ومش عند كل الناس.