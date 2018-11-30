الإطاحة بشابين صورا مناطق بمكة بواسطة طائرات ” درون “

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط شابين من هواة التصوير في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، لقيامهما بالتصوير الجوي عن طريق طائرة التحكم عن بُعد ” درون ” ، دون حصولهما على تصريح رسمي يسمح لهما بذلك.

وقررت الجهات الأمنية إحالة أحدهما للنيابة العامة بحكم الاختصاص، بعد رصد عدة مقاطع جوية تم التقاطها في ذات المحافظة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، عن طريق ” درون ” ، في أماكن عامة، دون أخذ ترخيص من الجهات المختصة؛ فيما لا يزال البحث جارياً عن المتهم الآخر.

وأكدت مصادر أن التهم التي تواجه المتهميْن، هي التصوير الجوي والتحليق فوق أجواء المحافظة عبر الكاميرات الطائرة درون دون حصولهما على تصريح رسمي من الجهات المختصة، يخولهما القيام بالتصوير الجوي.