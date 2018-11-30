بالصور.. اكتشاف كائن غريب على شاطئ نيوزيلندا

ويلينغتون(صدى):

عُثر على مخلوق غريب على شاطىء في كانتربري بنيوزيلندا، وظهر بساقين وذيلين وجناحين ومجموعة من الأسنان.

وأثار الكائن البحري الذي لفظه البحر على الشاطىء في نيوزيلندا حيرة السكان، وتساءل كثيرون عن فصيلته.

وكانت هانا ماري ووالدتها في رحلة على الشاطىء، عندما عثرتا على هذا المخلوق، فقررتا أخذه إلى شركة تحنيط محلية لتحديد نوعه، لكن الخبراء في الشركة فشلوا في ذلك.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور المخلوق الغريب وحاولوا تخمين نوعه، وقال البعض إنه نوع نادر من الأسماك، وقال آخرون إنه ربما كان مخلوقاً من الفضاء الخارجي، حسب ديلي ميل البريطانية.