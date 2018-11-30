  • الجمعة 30

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالصور.. إطلالة جريئة لرانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور.. إطلالة جريئة لرانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور.. إطلالة جريئة لرانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بإطلالة جريئة في حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40، حيث ارتدت فستان أسود يشبه ” المايوه ” يظهر ساقيها بالكامل وتكشف عن أجزاء من جسدها.

و أثارت رانيا يوسف بهذه الإطلالة جدلا واسعا، وبدأت التعليقات تنهال من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين المهرجان بأكمله، ومعتبرين أنه ” لا يهدف إلا لاستعراض الأجسام فقط ” .

وتعرضت الفنانة المصرية رانيا يوسف لهجوم كبير مؤخرا بسبب أزيائها الجريئة، وتداول مقاطع فيديو لها وهي ترقص بأحد الملاهي.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *