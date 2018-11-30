بالصور.. إطلالة جريئة لرانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بإطلالة جريئة في حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40، حيث ارتدت فستان أسود يشبه ” المايوه ” يظهر ساقيها بالكامل وتكشف عن أجزاء من جسدها.

و أثارت رانيا يوسف بهذه الإطلالة جدلا واسعا، وبدأت التعليقات تنهال من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين المهرجان بأكمله، ومعتبرين أنه ” لا يهدف إلا لاستعراض الأجسام فقط ” .

وتعرضت الفنانة المصرية رانيا يوسف لهجوم كبير مؤخرا بسبب أزيائها الجريئة، وتداول مقاطع فيديو لها وهي ترقص بأحد الملاهي.