استقالة وزير الكهرباء الكويتي

خالد الظفيري(صدى):

قام وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي بتقديم استقالته.

وقال الوزير أن استقالته بيد سمو أمير البلاد وسمو رئيس الوزراء، مؤكدا ” نحن جنود لهذا الوطن ” ، بحسب الراي الكويتية.

يذكر أن الرشيدي قد زار أمس مشروع الطاقة المتجددة في الشقايا، لربط مجمع الشقايا بشبكة وزارة الكهرباء والماء، وقال رداً عن سؤال بتلويح بعض النواب تقديم استجواب له ” إن هذا الأمر يعتبر حقاً أصيلاً للنواب، وأنا أدعم الديموقراطية وأحترم الدستور، ولا أحد ينازع النواب في حق استجوابهم لأي وزير، متى ما كان هناك مبرر واضح ” .