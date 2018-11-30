بالفيديو.. الخدمة المدنية تعلق على قرار تخفيض وظائف المرتبة العاشرة

علي القحطاني(صدى):

كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية ماجد بن بتال، عن الهدف من قرار تخفيض وظائف المرتبة العاشرة فما دون.

وقال بتال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” معالي المواطن ” المذاع على قناة ” إم بي سي ” أن الهدف من القرار هو سد احتياج الحكومية من الموارد البشرية.

وأضاف ” بتال ” أنه بعد قرار التمكين أصبحت الجهة ممكنة من سد احتياج الموارد البشرية لديها كما يمكن من خلال القرار تغيير مسمى وظيفي لسد الاحتياج في وظائف معينة، مشيرا إلى أن هذا القرار من أحد أدوار الوزارة ورؤية المملكة 2030، ويعزز الدور المركزي التي تقوم به الوزارة.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تمكين الجهات الحكومية في إجراءات التحوير والتخفيض لوظائف المرتبة العاشرة فما دون، بدءاً من مطلع شهر ربيع الآخر القادم؛ إذ تتولى الجهات الحكومية كافة إجراءات التحوير والتخفيض وفقاً للضوابط التنظيمية والتصنيفية وحاجة العمل في تلك الجهات.