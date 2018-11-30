الشباب: باهبري بخير

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الشباب أن إصابة هاتان باهبري، نجم الفريق الأول، ليست خطيرة، وأن تعرضه لحالة ” الإغماء ” حدث بسبب الاجهاد، وذلك وفقاً للفحوصات الطبية التي خضع لها.

وسقط باهبري مغشياً عليه عقب نهاية مباراة فريقه أمام الاتفاق، مساء اليوم الخميس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وأقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز ” .

وكتب الحساب الرسمي لنادي الشباب على موقع ” تويتر ” : ” ثبتت الفحوصات الطبية سلامة اللاعب هتان باهبري‬ وذلك بعد تعرضه لحالة دوخة وإجهاد بعد نهاية المباراة نقل بعدها إلى المستشفى للاطمئنان على حالته، وذلك تحت إشراف الراعي الطبي عيادة ” .

ورفع الشباب رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الخامس، فيما وصل رصيد الأتفاق إلى 15 نقطة في المركز السابع.