التصنيع الوطنية: وظائف إدارية شاغرة في حائل والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، اليوم الخميس، على توافر وظائف إدارية لحمَلة درجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والجبيل.

وأوضحت ” الشركة ” ، أنَ التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مسؤول الأعمال التجارية (حائل): درجة البكالوريوس في تخصص في المحاسبة، أو ما يعادلها، رئيس القسم- التدريب الفني (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .