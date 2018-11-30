الأموال تدفع زوج إلى قتل زوجته ثم الانتحار

القاهرة(صدى):

” مصروف البيت يدفع الزوج لقتل زوجته والانتحار ” ، هذا هو ملخص ما حدث بين أحد الزوجين في إحدى قرى محافظة بني سويف المصرية، بعدما فشل في توفير ” مصروف البيت ” ، ليستل سكيناً ويطعن زوجته قبل أن يطعن نفسه هو الآخر، ليسقط غارقاً في دماءه.

وسمع الأهالي صوت مشاجرة عنيفة بين الزوجين، ليقرر البعض التوجه إلى منزلهما لمعرفة أسباب الشجار، ومحاولة تهدئة الزوج الثائر على زوجته، إلا أنهم وجدوهما غارقين في دمائهما، ليصابوا بالدهشة والصدمة، ويتصل البعض بالإسعاف والآخر بالشرطة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط مباحث وبعد جمع المعلومات السريعة تبين نشوب خلافات حادة بين الزوجين بسبب مصروف البيت فلم يجد الزوج وسيلة للهرب من طلبات زوجته سوى قتلها لعجزه عن تلبية طلباتها، واستل سكيناً من المطبخ وقام بطعنها في ظهرها أثناء محاولتها الهرب من بين يديه، لتسقط غارقة في دمائها في صالة شقتها.

وفشل رجال المباحث في استجواب الزوج والزوجة، بسبب حالتهما الحرجة التي تمنعهم من الاستماع إلى أقوالهما، داخل المستشفى.