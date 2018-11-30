عشاء مميز بمسرح ” كولون ” لقادة قمة العشرين

بوينس آيرس(صدى):

يستقبل مسرح ” كولون ” ، مساء غدًا الجمعة، قادة مجموعة العشرين ومرافقوهم، وذلك لحضور عرضاً ثقافياً يعرف بهوية الأرجنتين ثم يتشاركون في عشاء رسمي بالقاعة الذهبيبة، بأحد المعالم الشهيرة لمدينة ” بوينس آيرس ” .

ويبدأ برنامج ” المسرح ” ، الذي افتتح في عام 1908، بعد الساعة 6 مساءً بقليل، مع وصول القادة والزوجات إلى حفل الاستقبال، وفي الساعة 7:15 مساءً، بعد صورة جماعية يدخل القادة ومرافقوهم القاعة الرئيسية ويشاهدون عرضاً فنياً يضمّ 84 راقصاً على المسرح و75 موسيقياً وفناناً.

وبنهاية العرض الثقافي، سينتقل القادة ومرافقوهم إلى القاعة الذهبية للمسرح، التي ستحول إلى قاعة للحفلات الموسيقية والمؤتمرات والمعارض.

والجدير بالذكر أن ” مسرح كولون ” هو دار الأوبرا الرئيسيّة في بوينس أيرس، ويعد من بين أفضل خمسة مسارح في العالم، وصُنف ليحتل المركز الثالث كأفضل دار أوبرا في العالم وفقاً لمؤسسة ناشونال جيوغرافيك.

ويحتوي مبنى دار الأوبرا قرابة 2,500 مقعد، وقاعة تستوعب 1,000 شخص، والمسرح من المعالم المعماريّة لبوينس أيرس ومن مواقع الجذب السياحي المهمة فيها.