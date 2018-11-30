بالصور.. ضبط فيلا سكنية تقدم خدمات استضافة الأطفال دون ترخيص بالدمام

علي القحطاني(صدى):

تمكن مكتب العمل بالدمام بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط مبنى سكنياً يستعمل لأغراض تجارية ويقدم خدمات ضيافة غير مرخصة.

وجاء وذلك بمشاركة فرق من القسم النسائي بمكتب العمل، إضافة إلى عدد من رجال الأمن، ح يثجرى ضبط مخالفات نظامية وعمالية.

وتبين أن المبنى لا يحمل ترخيصاً لتقديم خدمات استضافة الأطفال، فضلاً عن كون الأماكن المخصصة للأطفال غير مهيأة، بالإضافة إلى مساحات مخصصة لتربية الحيوانات، وتشغيل القائمين عليه لعاملات غير نظاميات.