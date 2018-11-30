مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن 14 وظيفة صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت أن العمل بفروع المستشفى في كلًا من الرياض وجدة، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد رعاية (عدد 3 وظائف/ الرياض.)

. استشاري طوارئ أطفال (الرياض.)

. عامل حمية (الرياض.)

. طبيب زميل (الرياض.)

. أخصائي مختبر تقني ثاني (الرياض.)

. مساعد أبحاث (الرياض.)

. ممرض أول (عدد وظيفتين/ الرياض.)

. مشرف وحدة علم الخلايا (الرياض.)

. كاتب جناح (الرياض.)

. أخصائي علاج تنفسي (جدة.)

. ممرض أول (جدة.)

وأعلنت المستشفى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول هنـــا .