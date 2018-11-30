مجموعة الراشد: وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في جدة والدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، اليوم الخميس، على توافر عدد من الوظائف الإدارية للسعوديين من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والدمام.

وأوضحت ” المجموعة ” ، أنّ التقديم مُتاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 13 فبراير القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” موظف مبيعات معرض (عدد وظيفتين/ جدة): شهادة الثانوية العامة، محاسب (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشارت ” المجموعة ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنــا .