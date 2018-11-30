” الصحة ” توضح حقيقة علاج السرطان

علي القحطاني(صدى):

‏‫أكدت وزارة الصحة أن دواء الـVitrakvi وهو الاسم التجاري لعلاج Larotrectinib، لا يقوم بعلاج السرطان كليًا أو شفاؤه تمامًا من المنشأ كما تم ذكره بل يهدف للسيطرة على نموه وانتشاره لأطول فترة ممكنة ولا يعتبر بديلاً للعلاج الجراحي والكيماوي والعلاج الإشعاعي.

وأوضحت الصحة أن مجلة New England الطبية نشرت الدراسة على علاج Larotrectinib وكانت الدراسة في المرحلة الأولى والثانية.

وشملت الدراسة ٥٥ مريضًا من مرضى السرطان والذين لديهم الطفرة الوراثية TRK حيث كانت نسبة الاستجابة الكاملة ١٣% ونسبة الاستجابة الجزئية ٦٢%.

وتابعت أنه لم تستمر هذه الاستجابة فترة طويلة لدى جميع المرضى حيث تطور المرض لدى بعض المشتركين في الدراسة واستمرت الاستجابة في ٣٩% من المرضى بعد السنة الأولى من العلاج كما أن بعض المرضى خضع لعملية جراحية بعد الدواء.