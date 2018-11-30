مصرع عروسين عقب ساعات من حفل زفافهما

القاهرة(صدى):

عثر أهالي مدينة حلوان التابعة للعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، على جثتي عروسينمتوفيين داخل شقتهما في ظروف غامضة، وذلك عقب ساعات من حفل زفافهما.

وأعلنت ” قوات الأمن المصرية ” ، عثورها على عروسين يدعيان ” خالد. م ” البالغ 22 عامًا ، و ” مديحة ” ، البالغة من العمر 20 عامًا متوفيين داخل شقتهما بعد 48 ساعة من زواجهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، وقررت نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم للتشريح؛ لكشف غموض الوفاة، والتحفظ على بقايا الطعام التي تم العثور عليها في شقة المتوفيين وإرسالها إلى معمل الطب الشرعي لتحليلها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.