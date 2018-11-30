وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وبينت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي الأرشيف الرقمي: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي حقل ذي الصلة ومنسق المستودع الرقمي- مهندس: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي صلة.

وخصائي مكتبة: درجة الماجستير في تخصص علوم المكتبات، أو أي حقل ذي الصلة، ويفضل درجة الدكتوراه.

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