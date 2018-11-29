” التعليم ” تعتمد إجراءات تحقيق الانضباط المدرسي للطلاب والطالبات

نايف السالم(صدى):

اعتمدت وزارة التعليم في تعميم صادر عنها اليوم، إجراءات من أجل تحقيق الانضباط المدرسي للطلاب والطالبات.

ومن ضمن الإجراءات التشديد على أهمية رصد وإدخال الغياب يوميًا لجميع المراحل في برنامج ” مور ” ، وذلك وفق ما ورد بالقواعد وتدوين عدد أيّام الغياب والحسم في تقارير الدرجات، بالإضافة إلى عقد مجالس الآباء والأمهات للاجتماع بأولياء الأمور وتبصيرهم بدورهم في تحقيق هذا الانضباط.

وشدد التعميم على التواصل مع أولياء الأمور للطلاب والطالبات الغائبين عن طريق الرسائل النصية لإشعارهم بالغياب قبل نهاية الحصة الأولى وتحمل كامل المسؤولية عند عدم رصد أو إدخال غياب أي طالب أو طالبة قد يتعرض لأذى خارج المدرسة أو أثناء اليوم الدراسي.