وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي (صدى):

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات، وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: فني صيانة- ميكانيكي: شهادة الدبلوم التقني في تخصص الميكانيكية، أو في أي مجال ذي الصلة،. فني صيانة- كهرباء: شهادة الدبلوم التقني في تخصص الكهرباء، أو في أي مجال ذي الصلة.

بالإضافة إلى : مهندس أول صيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية. مهندس سلامة الأصول (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة علوم المواد)، أو ما يعادلها.

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