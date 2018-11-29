الأمير خالد بن سلمان: المملكة ومصر جناحي الأمة العربية

علي القحطاني(صدى):

علَّق سمو الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين في أمريكا، على زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى مصر، مؤكدًا أن المملكة ومصر جناحي الأمة العربية.

وقال سموّه في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” زيارة سمو سيدي ولي العهد لجمهورية مصر العربية تأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين ” .

وأضاف : ” المملكة ومصر جناحي الأمة العربية ومركز ثقلهما ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع ” .

وكان سمو ولي العهد قد زار مصر قبل يومين، خلال جولة خارجية عربية شملت الإمارات والبحرين ومصر وتونس.