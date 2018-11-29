بالصور.. كلاب برية تنقض على قرد بابون وتقطعه إربًا

نيروبي(صدى):

أظهرت صورًا التقطها أحد المتابعين للحياة البرية في كينيا نيكولاس داير، تغير مفاجئ ومثير في نظام أحد فصائل الكلبيات المهددة بالانقراض (الكلب البري، أو الذئب البري).

ووثقت الصور تغير النظام الغذائي لهم؛ حيث كانوا يأكلون الغزلان و فصائل الماعز، ولكنهم أصبحوا يصطادون أهم فصائل العائلة الرئيسية (حيوان البابون) الأقرب للإنسان، وبعد ذلك يقطعونه إربًا، ويلعبون بباقي وجبتهم بعد ما شبعوا مثلما يفعل الكلاب الأليفة.

وهذا يعني أن الكلب البري يتأقلم مع بيئته في الوقت الذي زاد فيه تكاثر البابون، وأثر على حياة الطيور بانتشاره.

يذكر أن هذه الفصيلة من الكليبات لم يعد منه سوى ٦٥٠٠ كلب فقط يعيشون في جنوب أفريقيا في مناطق السافانا.